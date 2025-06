Für Piloten von Ultraleichtflugzeugen (UL) ist das Dolkosh ein „must be“ (muss sein). Keiner will den zum größten UL-Pilotentreffen in Deutschland mutierten Luftsport-Event verpassen. Zum vierten Mal in Folge wird das Dolkosh am 28./29. Juni vom Team der Flugschule am Dolmar um Anton, Janine und Lorenz Schlütter veranstaltet. Die Historie des Treffens reicht jedoch bis 2010 zurück.