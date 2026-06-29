Zahlreiche Starts und Landungen gab es am Wochenende 27./28. Juni auf dem Flugplatz bei Kühndorf. Der Fliegerevent „Dolkosh 2026“ hatte viele Piloten von Ultraleichtflugzeugen (UL) aus Deutschland und weiteren europäischen Ländern sowie viele Schaulustige zur Flugschule am Dolmar gelockt. Der Teilnehmerzahlen aus dem Vorjahr (rund 350 Einflüge) konnte jedoch nicht erreicht werden. Auch bei den sonstigen Besuchern nicht. Aufgrund der tropischen Temperaturen und der in manchen Teilen der Republik bestehenden Unwetter-Warnungen nahm mancher Pilot sicherheitshalber Abstand von einem Flug nach Südthüringen.