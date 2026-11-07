Dass er überhaupt Zeit zumindest mit Teilen seiner Familie verbringen könne - er hat einen Sohn und zwei Töchter und ist auch Großvater - sei "ein wunderbares Geburtstagsgeschenk", meinte der CDU-Chef. Vormittags stehe noch eine Kabinettssitzung an. Und zu der Zeit - das müsste ihm als Sauerländer eigentlich bewusst sein - um genau 11.11 Uhr könnte es an dem Tag hoch hergehen: Dann wird nämlich die neue Karnevalssaison eingeläutet.