Hagen - Der Bundeskanzler muss umplanen. Keine internationale Krise, keine vorgezogene Wahl ist der Grund, sondern: Frau und Tochter kommen. Anstatt wie ursprünglich geplant an seinem 71. Geburtstag am Mittwoch (11.11.) in ein Konzert in der Berliner Philharmonie zu gehen, werde er nun aus Rücksicht auf den Besuch mit den beiden "schön zum Italiener" essen gehen, sagte Friedrich Merz laut einem Bericht der "Westfalenpost" am Freitagabend auf einer Veranstaltung der Zeitung in Hagen.
Dolce Vita Italiener statt Konzert: Der Kanzler und sein Geburtstag
dpa 07.11.2026 - 03:00 Uhr