Dokumente: 50 Verdächtige bei Ausweisbetrug - Großfamilie im Visier

Im Mittelpunkt des Falles stehe eine Großfamilie, die auf diesem Wege nach und nach ihre Verwandtschaft nach Deutschland habe bringen wollen. Aufgeflogen war dies im Rahmen einer Kontrolle an der Schweizer Grenze nach Konstanz, wie es weiter hieß. Es handele sich bei den Verdächtigen vor allem um Frauen. Teils seien so syrische Staatsangehörige über Bulgarien in die EU und von dort schließlich nach Deutschland geschleust worden.