Dokumente: 50 Verdächtige bei Ausweisbetrug - Großfamilie im Visier

Singen - Wegen Missbrauchs und Fälschung von Ausweisen in großem Stil hat die Bundespolizei 29 Wohnungen in Baden-Württemberg und Bayern durchsucht - 22 davon in Singen (Kreis Konstanz). Aktuell stünden 50 Beschuldigte im Verdacht, zum einen mit einem Passbild anderer Personen neue Reisepässe beantragt zu haben. Zuvor sollen sie ihr Ausweisdokument als verloren gemeldet haben, wie die Bundespolizei berichtete. Zum anderen sollen sie ihre Reisepässe anderen, ihnen ähnlich sehenden Menschen überlassen haben. Auch seien Reisedokumente gefälscht worden.