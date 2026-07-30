Dokumentation Die Rückkehr der Techno-Parade nach Berlin

"Einen Mutti-Moment"

"Ich hatte nicht dieses Ziel, diese Parade zu machen. Ich hatte dann aber so einen Mutti-Moment", sagt Ellen Dosch-Roeingh mit Blick auf die Katastrophe von Duisburg, die Dr. Motte bis heute beschäftigt. Darum habe sie schließlich gesagt: "Das kannst Du gerne machen - aber nur mit mir."

Am 9. Juli 2022 um 13.55 ist es so weit: Nach einem gemeinsamen Countdown wummern die Bässe und das neue Technospektakel "Rave The Planet" am Ku'damm. Sichtlich gerührt ruft Dr. Motte an seinem 62. Geburtstag der jubelnden und tanzenden Masse zu: "Endlich findet die Rave the Planet Parade in der Tradition der Loveparade in Berlin statt."

Am 15. August wieder Technospektakel

Am 15. August startet das Technospektakel zum fünften Mal in der Stadt. Auf der Straße des 17. Juni zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule werden dann wieder Zehntausende Menschen erwartet - dort, wo vor 20 Jahren Bilder der letzten Loveparade in der Hauptstadt entstanden. Und nicht weit entfernt von dem Tatort, an dem nur drei Wochen zuvor ein islamistisch motivierter Attentäter am Rande des Berliner Christopher Street Days (CSD) eine Frau getötet und 31 Menschen zum Teil schwer verletzt hatte.

Die Technoparade findet trotzdem statt wie geplant. "Wir haben uns viele Gedanken gemacht", sagte Dr. Motte am Mittwoch nach dem Anschlag in der RBB-"Abendschau". Doch nach Gesprächen mit der Polizei habe man entschieden, es gebe "aus behördlicher Sicht und aus unserer Sicht keinen Grund, diese Demonstration nicht durchzuführen", so Ellen Dosch-Roeingh.

Die ARD-Dokumentation "Love is Stronger" ist ab 31. Juli in der ARD-Mediathek verfügbar. Sie wird am 12. August um 22.15 Uhr im RBB-Fernsehen ausgestrahlt.