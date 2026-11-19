Weitere Preise sammelt der unermüdliche Dittrich für die Improvisations-Serie "Blind Date" mit Anke Engelke und für viele seiner Parodien ein, darunter die der fiktiven Sängerin Trixie Dörfel, des Außenreporters Sandro Zahlemann und des Beckenbauer-Doppelgängers Schorsch Aigner.

Den größten Erfolg aber hat er mit einer Figur, die er bereits in den frühen 1990er-Jahren ersonnen hatte und die 2004 ihren Siegeszug im deutschen Fernsehen antritt: den biertrinkenden Thekenphilosophen Dittsche. Die 30-minütige Improvisationssendung "Dittsche - Das wirklich wahre Leben" aus der Hamburger Imbissbude "Eppendorfer Grill-Station" wird sieben Jahre lang ausgestrahlt.

Im Imbiss waren über die Jahre zahlreiche Promis zu Gast. Der für ihn aufregendste Gast aber war ein Fußballer, den er schon als Kind auch wegen seiner Geradlinigkeit und Aufrichtigkeit bewundert hat: Uwe Seeler. "Den fand ich toll. So wollte ich werden. Er ist mein großer Held."