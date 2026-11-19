Hamburg - Wer ist eigentlich dieser Olli Dittrich, der uns seit Jahrzehnten im Fernsehen begleitet, unterhält und vor allem zum Lachen bringt? Der Hamburger Verwandlungskünstler ist in seinem beruflichen Leben schon in so viele verschiedene Rollen geschlüpft, dass für das Aufzählen seiner Paradefiguren zwei Hände nicht reichen. Mit der Comedy-Sendung "RTL Samstag Nacht" wurde er bekannt, als Teil des Nonsens Duos "Die Doofen" berühmt und als "Dittsche" im blau-weiß gestreiften Bademantel zum Kult. Am Freitag wird der Komiker, Musiker und Schauspieler 70 Jahre alt.