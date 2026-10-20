Im April 2015 kommt es nach einem Eklat mit Guardiola zum vermeintlich endgültigen Bruch mit dem FC Bayern. Müller-Wohlfahrt und seinem Stab wird nach einer Verletztenmisere das 1:3 im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League in Porto angekreidet.

"Man hätte mich von Vereinsseite, für den ich über 40 Jahre immer da war und auch erfolgreich war, mehr unterstützen können. Das ist nicht geschehen, nicht passiert", beklagt Müller-Wohlfahrt. "Die Enttäuschung war personenbezogen, ich merkte, mir hilft keiner. Aber ich hänge am Verein. Bayern-Fan bleibe ich ein Leben lang", sagt Müller-Wohlfahrt, der sich vor allem von Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge mehr Rückhalt erhofft hätte.

"Er muss für uns alle 120 werden"

Als Guardiola München 2017 verlässt, kehrt Müller-Wohlfahrt noch einmal als Mannschaftsarzt an die Säbener Straße zurück. Dem spanischen Star-Trainer würde Müller-Wohlfahrt trotz der Vorgeschichte heute helfen. "Ich würde nicht Nein sagen. Aber ich würde die Gelegenheit nutzen, um über meine Medizin zu sprechen, über meine Entwicklung und meine Erfolge, um ihn letztendlich doch zu überzeugen", sagt Müller-Wohlfahrt.

An ein Ende denkt er noch lange nicht. Auch wenn Müller-Wohlfahrt in seinem Sohn Kilian einen Arzt in seiner Praxis hat, der "außerordentlichen Fähigkeiten" besitzt, "mit den Händen zu diagnostizieren. Manchmal denke ich: Er ist besser als ich." Aber die Patienten halten Müller-Wohlfahrt fit. Der Wunsch der früheren Weltklasse-Eiskunstläuferin Katarina Witt: "Er muss für uns alle 120 werden."