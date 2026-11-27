In dem Video ist zu sehen, wie sich Kate mit anderen Betroffenen in einem Pub trifft. Das machen zu können, bedeute ihr viel, meint sie sichtlich berührt. Bislang habe sich die Prinzessin außerhalb ihrer Familie kaum über ihre Erfahrungen ausgetauscht, sagt sie. "Es ist einfach schön, meine persönlichen Erfahrungen mit euch zu teilen, aber auch eure Geschichten zu hören und mich mit anderen auszutauschen, die Ähnliches erlebt haben."