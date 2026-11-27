London - "Der Umgang mit Krebs oder einer anderen langwierigen Erkrankung ist ein einsamer Weg", sagt die britische Prinzessin Kate (44) mit ruhiger und bedachter Stimme. Umso wichtiger sei es, Herausforderungen wie diese nicht alleine zu bewältigen. Wie die Frau des Thronfolgers Prinz William (44) mit ihrer Krebsdiagnose umging und welche Bedeutung der Austausch mit anderen Betroffenen für sie hat, zeigt Kate in der Dokumentation "Heal", die am Sonntag (29. November) bei der BBC ausgestrahlt wird.