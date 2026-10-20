Doku «Der Arzt der Champions» Bayern-Aus unter Guardiola schmerzt Müller-Wohlfahrt weiter

Müller-Wohlfahrt würde Guardiola trotz der Vorgeschichte heute noch helfen. "Ich würde nicht Nein sagen. Aber ich würde die Gelegenheit nutzen, um über meine Medizin zu sprechen, über meine Entwicklung und meine Erfolge, um ihn letztendlich doch zu überzeugen", sagte der langjährige Mannschaftsarzt der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. "Es kommen auch sehr viele Spanier zu mir. Wenn die spanische Sportmedizin so viel besser wäre, wie Guardiola meint, würde überhaupt kein spanischer Sportler zu mir kommen."