Doku «Der Arzt der Champions» Bayern-Aus unter Guardiola schmerzt Müller-Wohlfahrt weiter

München - Sein Aus beim FC Bayern München unter dem damaligen Trainer Pep Guardiola hält Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt den früheren Vereinsbossen noch heute vor. "Man hätte mich von Vereinsseite, für den ich über 40 Jahre immer da war und auch erfolgreich war, mehr unterstützen können. Das ist nicht geschehen, nicht passiert", beklagte der weltberühmte Sportmediziner Müller-Wohlfahrt im Interview der Deutschen Presse-Agentur anlässlich der Veröffentlichung der Doku "Müller-Wohlfahrt - Der Arzt der Champions".