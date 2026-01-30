Im Fall des entzogenen Doktortitels von Ministerpräsident Mario Voigt hat sich Thüringens BSW-Landeschefin und Finanzministerin Katja Wolf hinter Voigt gestellt: „Die Entscheidung der Universität wirft aus meiner Sicht durchaus Fragen auf. Da ist es für mich nachvollziehbar, dass der Ministerpräsident dies gerichtlich überprüfen lässt“, sagte Wolf. Unabhängig davon arbeite die Landesregierung geschlossen und mit voller Kraft weiter für Thüringen. „Die Menschen erwarten zu Recht, dass wir Probleme lösen – genau darauf liegt unser gemeinsamer Fokus“, so Wolf.