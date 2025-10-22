 
Dörrensolz: Gemeinsam Obst ernten
Zur Apfelernte konnten sich jüngst Interessierte im Sortengarten Dörrensolz einfinden. Die Bäume hingen voll leckerem Obst, schnell waren Körbe und Kisten gefüllt. Foto: LPV

Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Landschaftspflegeverband (LPV) Thüringer Rhön jüngst eine Regio-Crowd-Aktion, erneut im Sortengarten in Dörrensolz. Zahlreiche Helfer kamen bei strahlendem Sonnenschein zur Apfelernte zusammen. Das Regio-Crowd-Konzept ist einfach: Wer sich für Natur- und Umweltschutz in seiner Region engagieren möchte, kann auf einer eigens zu diesem Zweck eingerichteten Internet-Plattform nach Mitmachaktionen suchen, ganz ohne Mitgliedschaft oder langfristige Verpflichtungen.

Bereits die erste vom LPV Thüringer Rhön organisierte Veranstaltung im vergangenen Jahr wurde gut angenommen. Jüngst nun ging das Format an einem Samstag in die dritte Runde, mit noch mehr engagierten Helfern als im Vorjahr. Ab 10 Uhr wurde fleißig geerntet. Dank guter Laune und Teamarbeit waren die Kisten rasch gefüllt und der Anhänger voll. Die an diesem Tag geernteten Äpfel wurden anschließend zu Saft verarbeitet. Damit Streuobstwiesen als artenreiche Lebensräume und genetische Archive erhalten bleiben, brauchen die Bäume nämlich regelmäßige Pflege und müssen natürlich auch beerntet werden. Als Dankeschön luden die Organisatoren die Teilnehmer zu einer kleinen Führung mit Sortenverkostung auf der Wiese ein. Dazu gab es Kaffee, Apfelsaft und Kuchen.

Nächste Chance am 1. November

Fachlich begleitet wurde die gesamte Aktion außerdem durch ein dreiköpfiges Team von Obstbaumwarten, welche sich ganzjährig um die Baumpflege im Sortengarten kümmern. Das ganze Team des LPV zeigt sich dankbar über die tatkräftige Unterstützung und das große Interesse an regionalem Engagement. Auch 2026 wird es weitere Freiwilligen-Aktionen in der Rhön geben. Auf der Internetseite und auf der Regio-Crowd-Seite wird es dazu zur entsprechenden Zeit Informationen geben. Hinweis: Eine weitere öffentliche Ernte, um Obst für den Eigenbedarf zu ernten, wird am Samstag, 1. November, von 10 bis 14 Uhr im Sortengarten in Dörrensolz stattfinden. Der LPV bittet um eine Anmeldung per E-Mail an info@lpv-rhoen.de oder telefonisch (036946) 20 65 6. www.regiocrowd.com