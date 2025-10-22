Dörrensolz: Gemeinsam Obst ernten

Bereits die erste vom LPV Thüringer Rhön organisierte Veranstaltung im vergangenen Jahr wurde gut angenommen. Jüngst nun ging das Format an einem Samstag in die dritte Runde, mit noch mehr engagierten Helfern als im Vorjahr. Ab 10 Uhr wurde fleißig geerntet. Dank guter Laune und Teamarbeit waren die Kisten rasch gefüllt und der Anhänger voll. Die an diesem Tag geernteten Äpfel wurden anschließend zu Saft verarbeitet. Damit Streuobstwiesen als artenreiche Lebensräume und genetische Archive erhalten bleiben, brauchen die Bäume nämlich regelmäßige Pflege und müssen natürlich auch beerntet werden. Als Dankeschön luden die Organisatoren die Teilnehmer zu einer kleinen Führung mit Sortenverkostung auf der Wiese ein. Dazu gab es Kaffee, Apfelsaft und Kuchen.