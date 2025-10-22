Dörrensolz: Gemeinsam Obst ernten

Bereits zum dritten Mal veranstaltete der Landschaftspflegeverband (LPV) Thüringer Rhön jüngst eine Regio-Crowd-Aktion, erneut im Sortengarten in Dörrensolz. Zahlreiche Helfer kamen bei strahlendem Sonnenschein zur Apfelernte zusammen. Das Regio-Crowd-Konzept ist einfach: Wer sich für Natur- und Umweltschutz in seiner Region engagieren möchte, kann auf einer eigens zu diesem Zweck eingerichteten Internet-Plattform nach Mitmachaktionen suchen, ganz ohne Mitgliedschaft oder langfristige Verpflichtungen.