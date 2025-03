Der Dörnfelder Männerchor, oder genauer der Volkschor Dörnfeld, kann auf eine langjährige Tradition zurückblicken. „Unsere Wurzeln reichen bis ins Jahr 1948, dem offiziellen Gründungsjahr, aber auch noch weiter zurück“, schreibt Manuel Stubenrauch. Und wie damals die Gründer des Chores so haben auch die heutigen Sänger viel Freude am Singen, an ihren Auftritten in näherer Umgebung und hin und wieder auch überregional. Beispielsweise erinnern sie sich gerne an ihren Gesang in der Dresdner Frauenkirche vor ein paar Jahren oder an ihren Auftritt im Rahmen eines Chorkonzertes in der Klosterruine von Stadtroda 2022.“