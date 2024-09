Dörfer evakuiert Zwei Tote bei Waldbrand in Griechenland

Seit Sonntag sind in der Region Hunderte Feuerwehrleute sowie neun Löschflugzeuge im Einsatz, doch die Löscharbeiten werden durch stürmischen Wind erschwert. Sechs Ortschaften wurden vorsorglich evakuiert. Wegen der starken Rauchentwicklung haben die Behörden ältere und kranke Menschen auch in weiter entfernten Ortschaften dazu angehalten, in ihren Häusern zu bleiben.