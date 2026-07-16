Wasserstand ist politischer Zankapfel

Das Wasser des Edersees im Landkreis Waldeck-Frankenberg ist seit Jahren ein Politikum. Zum einen ist es für den Tourismus und Wassersport der nordhessischen Ferienregion wichtig. Gleichzeitig dient es aber auch der Schifffahrt auf der Weser. Denn es wird zur Regulierung der Weser und des Mittellandkanals genutzt.