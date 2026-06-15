Oft genug hatten sie schon Pech mit dem Wetter – diesmal war Petrus den Organisatoren des traditionellen Döllbergfestes gewogen. Noch am Freitag, als sich herbstlicher Nebel um den 760 Meter hohen Berg legte, das Quecksilber kaum die Zweistelligkeit erreichte und kräftige Windböen beim Aufbau des neuen und größeren Festzeltes die Sommerlaune der Festmacher in den Keller zog, hätte man kaum darauf wetten mögen, dass einen Tag später angenehme Temperaturen und Sonnenschein viele Wanderer, Familien und Mountainbiker auf den Berg lockten.