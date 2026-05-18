„Prost, Gemeinde“, begrüßt Michael Spindler die anderen fünf Musikanten und lässt keinen Zweifel, dass es hier um etwas Besonderes geht. Der stets zu humorigen Wortspielen aufgelegte Chef des Döhlauer Tonstudios TMG Records lobt das selbst gebraute Bier aus Bedheim, das Jens Pfeifer neben seiner Gitarre zur Musikprobe mitgebracht hat und erklärt: „Unsere Musik ist wie Selbstgebrautes. Nix von der Stange.“ Auch wenn man sich an normalen Tagen natürlich ebenso industriell gefertigtes Bier beziehungsweise Musik schmecken lässt.