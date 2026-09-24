Er ist als Führender angereist und hat es geschafft: Melvin Gohlke hat den Titel Deutscher Jugend Motocross-Meister in der Hubraum-kleinsten Klasse der 50-ccm-Maschinchen und der jüngsten Nachwuchsfahrer gewonnen. Bei den fünf vorangegangenen Läufen zu je zwei Rennen vor dem Finale der „DMX Nationals“ im westsächsischen Thurm hatte der Neunjährige vom MC Moorgrund aus Gumpelstadt alle einzelnen Rennen gewonnen und dabei demzufolge die Tagessiege – Gesamtwertung beider Rennen – gefeiert. Da der erste Verfolger des neunjährigen Kaltennordheimers in der Tabelle ziemlich regelmäßig hinter ihm Zweiter wurde, musste Melvin Gohlke auch beim Saison-Showdown eine gute Leistung abliefern, um seinen eigentlich beruhigenden 36-Punkte-Vorsprung bei noch zwei Mal 25 zu vergebenden Zählern über die Runden zu bringen.