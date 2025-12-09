Für den ASV 1932 Schleusingen waren drei Athleten zu den deutschen Titelkämpfen der Nachwuchs-Gewichtheber in Berlin nominiert worden. Dort hatten sich über 150 Athleten gemeldet. Dabei feierte ASV-Heber Johannes Kluge (AK 14) aus Hinternah seine DM-Premiere. In einer sehr großen Gruppe mit 13 Teilnehmer erkämpfte er den starken fünften Platz. Nach einem sehr guten Start in der ersten Teildisziplin mit 70 und 74 kg, was schon eine neue Bestleitung bedeutete, ging nur der dritte Versuch mit 77 kg knapp daneben. Auch im Stoßen startete Johannes mit 85 kg sicher, doch die Versuche zwei (88 kg) und drei (90 kg) wurden für ungültig erklärt.