Die Stimme von Ortwin Schmeling war klar und deutliche wie immer, wenn es in Sachen Fußball etwas zu vermelden gibt. Am Samstagnachmittag meldete sich der Vereinsvorsitzende vom FSV Silvester Bad Salzungen vom Ostseestrand in Warnemünde. Nüchtern, sachlich, aber auch mit ganz viel Stolz informierte er über den Ausgang des Halbfinales der Deutschen Beachsoccer-Meisterschaft der Frauen gegen den DFB Beachsoccer-Toursieger der vergangenen zwei Jahre, den BeachKick Ladies Berlin.