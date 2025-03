Gefahren in Flüssen und Seen

Als besonders gefährlich erwies sich das Baden in der Natur. 27 Menschen kamen in einem Fluss ums Leben, 24 in einem See und 11 in einem Bach. Insbesondere für Kinder könnten aber auch Planschbecken, Gartenteiche oder sogar die Badewanne gefährlich sein, warnte die DLRG.