Auch Erwachsene unter den Schwimmschülern

In Niedersachsen gab die Zahl der Seepferdchen und Schwimmabzeichen 2024 gegen den Trend leicht nach: So wurden 7.732 Seepferdchen vergeben - ein Jahr zuvor waren es 7.792. Außerdem vergaben die Schwimmlehrer 7.740 (2023: 7.531) Bronze-Abzeichen, 4.831 (5.244) Silber- und 2.962 (3.340) goldene Abzeichen. Im kleinsten Bundesland Bremen nahm die Zahl der Seepferdchen von 88 auf 105 zu, zudem wurden 138 (169) Mal Bronze, 74 (112) Mal Silber und 72 (67) Mal Gold vergeben. In Baden-Württemberg wurden sogar 15.390 Seepferdchen vergeben - 2023 waren es erst 13.981. Die DLRG kündigte für die Zeit vom 14. bis 22. Juni die bundesweiten Schwimmabzeichentage an.