Weniger Buchungen für Dezember

Eine schwächere Entwicklung sehen die Experten zum Jahresende: Die Vorausbuchungen für Flüge aus Deutschland in die USA lagen demnach für den Monat Dezember bis zu 5 Prozent unter den Vergleichswerten aus dem Vorjahr. Die Vorausbuchungslage sollte laut DLR aber vorsichtig interpretiert werden, da sie kurzfristig durch Preisaktionen, saisonale Effekte und wirtschaftliche Unsicherheiten beeinflusst werden könne. Noch weniger Vorausbuchungen registrierte das DLR für Flüge zwischen Kanada und den USA, während sich der britische Markt stabil zeige.