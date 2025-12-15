Haben die Römhilder im laufenden DKBC-Pokalwettbewerb das große Los gezogen? Diese Frage stellt sich durchaus nach der bisher ruhmreichen Pokalreise des TSV 1860 Römhild im Pauly-DKBC-Pokal. Nun wurde in Bamberg das Achtelfinale des Wettbewerbs für Frauen und Männer ausgelost. Die Begegnungen werden am 7. Februar 2026 ausgetragen. Und für die Thüringer Kegler brachte die Auslosung erneut Spannung – und einmal mehr ein echtes Highlight.