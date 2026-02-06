Nach einer beeindruckenden Pokalserie steht für den Thüringenligisten TSV 1860 Römhild das Achtelfinale im Pauly-DKBC-Pokal der Männer auf dem Programm. Am 7. Februar um 13 Uhr empfangen die Thüringer in der schwarz-gelben „Hölle“ den VKC Eppelheim – einen etablierten Erstligisten – vor heimischer Kulisse. Auf die Fans warten Kaffee, Kuchen, Bier und Bratwurst. Wer nicht live dabei sein kann, kann das Spiel auch online (siehe Textende) verfolgen. Die bisherige Pokalreise des TSV 1860 Römhild ist von großem Einsatz und starken Leistungen geprägt: