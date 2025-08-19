Die 1. Runde im DKBC-Pokal der Männer wurde auf der Anlage des TSV 1860 Römhild ausgelost. Erfreulich aus Sicht der Grabfelder: Zunächst die große Ehre, als Gastgeber der Auslosung der DKBC-Pokal-Spiele (vergleichbar mit dem DFB-Pokal im Fußball) zu fungieren. Außerdem bekamen die Römhilder Kegler ein Heimspiel zugelost. Im deutschen Sportkegeln gibt es nur einen Pokalwettbewerb für Vereinsmannschaften. Dieser wird im Classic-Modus – der meist verbreiteten Disziplin im DKB – ausgetragen. Am 13. September findet in dem seit 2000 ausgetragenen DKBC-Pokal bei den Männern die 1. Runde statt.