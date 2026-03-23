Ein Konzept, das bereits im Sommer an der Goetz Höhle in Meiningen für Aufsehen sorgte, hat nun auch in der kalten Jahreszeit eindrucksvoll funktioniert: Aus „Summer Beats“ wurde „Winter Beats“ – und das Charlottenhaus 2.0 auf dem Dolmar verwandelte sich in eine außergewöhnliche Party-Location. Schon früh am Abend strömten die Gäste herbei, gespannt auf eine Nacht voller Beats, Vibes und gemeinsamer Feiermomente.