Wenn Maurice am Mischpult auf der Bühne auflegt, dann steht er selten still. Er federt mit, nickt, grinst. Man sieht ihm an, dass er in seinem Element ist – und dass da nicht nur ein bisschen Technik hinter dem DJ-Pult steht, sondern verdammt viel Leidenschaft. „Ich habe einfach Bock drauf“, sagt er. Und das hört und sieht man.