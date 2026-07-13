DJ-Contest: Das Publikum sucht den nächsten DJ-Star

Große Bühne für junge Talente: Auf der Hohen Geba steigt am Freitag, 17. Juli, ein DJ-Contest, bei dem nicht nur die Musik im Mittelpunkt steht – sondern auch die Chance auf den nächsten Karriereschritt.
Junge DJs, starke Beats und jede Menge Festival-Feeling: Beim DJ-Contest auf der Hohen Geba stimmt das Publikum über den Sieger ab. Der Eintritt ist frei.
Große Bühne für junge Talente: Auf der Hohen Geba steigt am Freitag, 17. Juli, ein DJ-Contest, bei dem nicht nur die Musik im Mittelpunkt steht – sondern auch die Chance auf den nächsten Karriereschritt.
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Hinter dem neuen Format stehen Christian Richter von der Eventschmiede Meiningen und Steven Bamberger, Gastwirt der Hohen Geba. Ihr Ziel: Nachwuchs-DJs aus der Region fördern und ihnen die Möglichkeit geben, sich vor Publikum zu präsentieren.
Von 15 bis 22 Uhr verwandelt sich die Hohe Geba in einen Treffpunkt für Musikfans, Familien und Ausflügler. Sechs DJs treten mit ganz unterschiedlichen Stilen gegeneinander an – von Drum & Bass über Hardtekk und House bis hin zu Techno.
Für Christian Richter ist die Veranstaltung eine Herzensangelegenheit: Junge Künstler sollten die Chance bekommen, ihre Leidenschaft auf einer echten Bühne auszuleben und erste Erfahrungen vor größerem Publikum zu sammeln.
Das Besondere am Contest: Nicht eine Fachjury entscheidet über den Sieger, sondern die Besucher selbst. Per QR-Code können sie die Auftritte direkt bewerten.
Damit zählen nicht nur technische Fähigkeiten hinter den Decks, sondern vor allem die Frage: Wer schafft es, die Menge mitzureißen?
Für den Gewinner winkt eine besondere Perspektive. Er soll künftig bei Veranstaltungen der Eventschmiede Meiningen auflegen und möglicherweise bereits bei kommenden Events vor noch größerem Publikum auftreten.
Das Line-up verspricht musikalische Vielfalt:
15 bis 16 Uhr: DJizz Scheppert (Dub / Drum & Bass)
16 bis 17 Uhr: Korghexer (Hardtekk / Schranz)
17 bis 18 Uhr: GotyBorg (2000er-Pop)
18 bis 19 Uhr: John Baily (Melodic House)
19 bis 20 Uhr: DJ_Solobro (Minimal / Tech House / Indie Dance)
21 bis 22 Uhr: Öckel (Peak Time Techno / House)
Der Contest ist zugleich der Startschuss für weitere Projekte der Eventschmiede Meiningen. Bereits am 30. und 31. Oktober soll im Volkshaus Meiningen die zweitägige Veranstaltung „Night of Glow & Last Until Dawn“ stattfinden. Auch dort könnte der Gewinner bereits hinter den Turntables stehen.
Für das leibliche Wohl sorgt das Team der Hohen Geba mit Speisen und Getränken. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei.