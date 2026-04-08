Automobilfans werden begeistert sein. Neue Dixi-Modelle hat Matthias Doht, also der Mann, der jahrelang die Geschicke Eisenachs in seinen Händen hielt, zwar nicht zu bieten. Aber er hat sich mit der Geschichte dieser Fahrzeuge beschäftigt. Und zwar über einen Zeitraum von 1904 bis 1929. Auch wenn die eigentlichen Ursprünge noch weiter zurückreichen. Schon 1896 gründete nämlich Heinrich Ehrhardt die „Fahrzeugfabrik Eisenach“. Acht Jahre später wurde das Unternehmen in Dixi-Werke umbenannt und unter Leitung des Autopioniers Willy Seck modernisiert. Unter seiner Führung entstanden neue Automodelle, die Dixi bekannt machten.