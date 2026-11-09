Beim Schmaldiwali in Schmalkalden stellten indische Studenten ihre Traditionen vor. Schon am Eingang fiel ein buntes Blumenmuster auf dem Boden auf: Aus der Ferne wirkte es wie ein Teppich, tatsächlich bestand es aus Sand. Die Studenten hatten das Muster gestreut. „Alles handgemacht“, sagt Jinil Panchal. Statt Sand lassen sich auch bunter Reis oder Blumen verwenden. „Rangoli“, nennt sich das traditionelle Kunstwerk.