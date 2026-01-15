Folgt man den ewigen Diskussionen über das deutsche Bildungssystem, dann scheinen die Grundschüler hierzulande völlig überfordert zu sein. Kann man ihnen keine Schreibschrift mehr zumuten – und bald auch kein schriftliches Dividieren mehr? Die Denke hinter solchen Plänen, wie sie jetzt im Fall der Division aus Niedersachsen übers Land schwappten, mag lauten: „per Hand“ rechnet sowieso niemand mehr, die Leute haben ohnehin den Taschenrechner auf dem Handy immer griffbereit. Das würde dann auch für das Tippen anstelle handschriftlicher Notizen gelten.