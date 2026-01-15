Folgt man den ewigen Diskussionen über das deutsche Bildungssystem, dann scheinen die Grundschüler hierzulande völlig überfordert zu sein. Kann man ihnen keine Schreibschrift mehr zumuten – und bald auch kein schriftliches Dividieren mehr? Die Denke hinter solchen Plänen, wie sie jetzt im Fall der Division aus Niedersachsen übers Land schwappten, mag lauten: „per Hand“ rechnet sowieso niemand mehr, die Leute haben ohnehin den Taschenrechner auf dem Handy immer griffbereit. Das würde dann auch für das Tippen anstelle handschriftlicher Notizen gelten.
Dividieren in Grundschule Nicht nur lernen, sondern verstehen
Jens Wenzel 15.01.2026 - 17:00 Uhr