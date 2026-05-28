Schnapsidee, Witz, Aprilscherz. So lauteten die ersten spontanen Reaktionen seitens der Verantwortlichen des VfB Suhl auf den Vorschlag des Suhler Stadtrates, nunmehr einen Prüfauftrag für die Durchführung der Champions-League-Spiele im Großen Saal des Congress Centrum Suhl (CCS) zu realisieren. Vorab hatte der deutsche Meister verkündet, den Supercup am 3. Oktober als Gastgeber sowie seine drei Vorrunden-Heimspiele in der Königsklasse aufgrund der Anforderungen seitens der Volleyball Bundesliga (VBL) sowie des europäischen Dachverbandes in Coburg statt in der heimischen Wolfsgrube auszutragen.
Diskussionen um VfB Suhl Können die Suhler Stadträte nicht rechnen?
Thomas Sprafke 28.05.2026 - 06:30 Uhr