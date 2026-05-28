Schnapsidee, Witz, Aprilscherz. So lauteten die ersten spontanen Reaktionen seitens der Verantwortlichen des VfB Suhl auf den Vorschlag des Suhler Stadtrates, nunmehr einen Prüfauftrag für die Durchführung der Champions-League-Spiele im Großen Saal des Congress Centrum Suhl (CCS) zu realisieren. Vorab hatte der deutsche Meister verkündet, den Supercup am 3. Oktober als Gastgeber sowie seine drei Vorrunden-Heimspiele in der Königsklasse aufgrund der Anforderungen seitens der Volleyball Bundesliga (VBL) sowie des europäischen Dachverbandes in Coburg statt in der heimischen Wolfsgrube auszutragen.