Es ist ein besonderes Treffen, das in den kommenden Tagen in Großbreitenbach stattfinden wird: Zwei Vertreter des indigenen Volkes der Nama aus Namibia – eine der ältesten Bevölkerungsgruppen im südlichen Afrika – kommen in die Landgemeinde, um hier in einer Diskussionsrunde unter anderem über den Ausbau von Windkraftanlagen zu sprechen. Doch warum kommen die Gäste aus Afrika dazu ausgerechnet in den Ilm-Kreis?