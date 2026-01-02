Diskussion um Tiktok & Co. AfD-Fraktion lehnt Social-Media-Verbot für Jugendliche ab

Berlin - Die AfD-Bundestagsfraktion hat sich gegen das in vielen Ländern diskutierte Social-Media-Verbot für Jugendliche ausgesprochen. "Wir lehnen das von der EU und führenden Politikern der Union geforderte Verbot Sozialer Medien für Jugendliche ab", schrieb der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion und Bildungspolitiker Götz Frömming auf der Plattform X. "Unser Eindruck ist, dass es weniger darum geht, Jugendliche zu schützen, sondern unter dem Vorwand des Jugendschutzes das erodierte Meinungsmonopol der Altparteien wieder herzustellen."