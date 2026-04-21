Diskussion um Steuerpläne: Familienunternehmen fordern klare Linie bei Erbschaftsteuer

Erfurt (dpa/th) - Die Familienunternehmen in Deutschland haben die Thüringer Landesregierung aufgefordert, sich auf Bundesebene gegen verschärfte Regeln bei der Erbschaftsteuer einzusetzen. "Den Familienunternehmen geht es nicht gut", sagte der Geschäftsführer der Stiftung Familienunternehmen und Politik, David Deißner, in Erfurt. Deutschland habe im internationalen Vergleich zu hohe Steuersätze. Hinzu komme eine "völlig falsche Diskussion" auf Bundesebene über eine Reform der Erbschaftsteuer. "Die Wachstumsmärkte liegen anderswo in der Welt, nicht mehr in Deutschland, das besorgt uns sehr", sagte Deißner.