Diskussion um Steuerpläne: Familienunternehmen fordern klare Linie bei Erbschaftsteuer

Nach Angaben der Stiftung sind 90 Prozent der Unternehmen in Deutschland in der Hand von Familien – in Thüringen sind es sogar 92 Prozent. In einer Studie der Stiftung zu den Rahmenbedingungen für Familienunternehmen in den verschiedenen Bundesländern liegt Thüringen derzeit auf Platz acht. Thüringens Ministerpräsident Mario Voigt (CDU) sagte, er sei sich sicher, dass Thüringen in der nächsten Ausgabe dieser Studie einen großen Sprung nach vorn gemacht haben werde. "Wir wollen unter die ersten drei Plätze."