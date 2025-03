Augsburg (dpa/lby) - Bayerns evangelischer Landesbischof Christian Kopp hat in der Migrationsdebatte eine differenzierte Diskussion verlangt. Zuwanderung sei auch in Zukunft nötig, betonte er bei der Frühjahrstagung der Landessynode in Augsburg. "Wir leben in einem Land, das von Einwanderung geprägt ist. Das liegt schon an unserer Lage mitten in Europa."