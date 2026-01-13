Diskussion um Arktisinsel Deutschland und Nato werben für Lösung im Grönland-Konflikt

Wadephul: Kein Anhaltspunkt für US-Militäraktion gegen Grönland

Der Bundesaußenminister machte nach dem Gespräch mit Rubio deutlich, dass er nicht mit einer US-Militäraktion zur Annexion Grönlands rechnet. "Ich habe keinen Anhaltspunkt dafür, dass das ernsthaft erwogen wird", sagte Wadephul vor Journalisten. "Ich glaube, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, dass wir uns um die Sicherheitsfragen, die im arktischen Raum auftreten, kümmern sollten und kümmern werden." Zugleich betonte er, wenn es um Angelegenheiten gehe, die Grönland und Dänemark beträfen, sei es an Grönland und Dänemark, darüber zu entscheiden.