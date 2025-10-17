Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Südthüringen fordert die Landesregierung auf, ein tragfähiges Konzept für die Bäderlandschaft im Freistaat zu entwickeln. Auslöser ist die Debatte um die Zukunft der Bäder in Thüringen. Die Landesregierung hatte vor wenigen Wochen angekündigt, den Millionenzuschuss zu den Betriebskosten künftig nicht mehr in den Haushalt aufnehmen zu wollen. Seitdem geht in vielen Kommunen die Angst um, den Betrieb des örtlichen Baden künftig nicht mehr schultern zu können.