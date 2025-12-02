Diskussion über Rentenpaket: Stunde der Wahrheit für die Renten-Rebellen

Bei der Abstimmung über einfache Gesetze reicht aber die einfache Mehrheit der abgegebenen Stimmen aus. Das heißt, die Zahl der notwendigen Stimmen hängt auch davon ab, wie viele Abgeordnete überhaupt anwesend sind. Wenn alle da wären, müssten sechs Mitglieder der Jungen Gruppe für den Gesetzentwurf stimmen, um eine eigene Mehrheit der Koalition von 316 Stimmen zu sichern - sofern die schwarz-roten Reihen ansonsten geschlossen bleiben.

Die Wackelkandidaten

Philipp Amthor (CDU) ist Parlamentarischer Staatssekretär im Digitalministerium und Mitgliederbeauftragter im CDU-Vorstand. Von ihm sagt man schon seit längerem, dass er die Koalition nicht über die Klinge springen lassen würde.

Aber nicht er, sondern der CDU-Abgeordnete Daniel Kölbl hat sich nun als Erster öffentlich erklärt. "Ich möchte keine Regierungskrise. Deswegen werde ich mein Abstimmungsverhalten im Zweifel entgegen meiner inhaltlichen Überzeugung so ausrichten, dass meine Stimme nicht die entscheidende Stimme für ein Scheitern des Rentenpakets wäre", sagte er dem "Spiegel".

Neben ihm hat sich bisher nur der Chef der Jungen Union, Johannes Winkel, festgelegt - hinter verschlossenen Türen. Er kündigte in der CDU-Vorstandssitzung am Montag nach Teilnehmerangaben an, dass er mit Nein stimmen werde.

Der Zeitplan

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will eine Abstimmung im Bundestag am kommenden Freitag. Selbst wenn in der Probeabstimmung am Dienstag noch Stimmen fehlen sollten, wären noch drei Tage Zeit, um die Mehrheit zu sichern.

Theoretisch wäre auch noch eine Verschiebung in die Woche vor Weihnachten möglich. Das will aber eigentlich niemand in der Koalition und es wäre auch nur mit einer Verkürzung der vorgeschriebenen Fristen möglich. Am 19. Dezember soll der Bundesrat nach dem Plan der Koalitionsspitzen zustimmen und am 1. Januar das Gesetz in Kraft treten.

Die Opposition

Sie schaut zu und wundert sich. Für Grüne und AfD ist eine Zustimmung zum Rentengesetz tabu. Als Stimmenbeschafferin käme also theoretisch nur die Linke in Frage. Die will nach Angaben von Parteichefin Ines Schwerdtner erst am Dienstag über ihr Abstimmungsverhalten beraten. Schwerdtner zeigte sich skeptisch: "Wir haben von Anfang an gesagt, dass wir vor allem das Rentenniveau absichern wollen und dass wir nichts zustimmen werden, was die Lebensbedingungen der Rentnerinnen und Rentner verschlimmert. Ich glaube, der Begleittext verschlimmert das de facto."

So oder so wäre ein Gesetzbeschluss ohne eigene Mehrheit ein Offenbarungseid für die Koalition und vor allem für die Union ein Alptraum. Die CDU hat eine Zusammenarbeit mit der Linken per Parteitagsbeschluss ausgeschlossen.

Wenn alles schief läuft...

...dann steckt die Koalition ganz tief in einer existenziellen Krise. Einen Plan B scheint es bisher nicht zu geben.