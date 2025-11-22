Dass Menschen, die auf einem Fahrrad, einem E-Bike, einem Moped oder einem Motorrad unterwegs sind, ziemlich verletzlich sind, darf man als allgemein bekannt voraussetzen. Lernt ja schon jedes Kind in der Radfahrausbildung, die in Thüringen standardmäßig in der Grundschule passiert. Keine Knautschzone und so. Wenn diese Zweiradfahrer stürzen, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie sich weh tun. Vor allem dann, wenn sie zügig unterwegs sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass sie bei einem Sturz schwere Verletzungen davon tragen.