Rudolf Scharping verwechselte im Bundestagswahlkampf 1994 als SPD-Kanzlerkandidat brutto und netto. Der Aufschrei war groß. Kann mal passieren. Doch in der Öffentlichkeit entsteht der Eindruck, dass Politiker sich Urteile über etwas erlauben, von dem sie wenig Ahnung haben. Weil ihr Leben eben weit weg ist vom Alltag des Durchschnitts. Jüngstes Beispiel: Kanzler Friedrich Merz und seine Feststellung, die Deutschen würden zu oft krank geschrieben.