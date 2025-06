Die Diskussion um eine öffentliche Toilette in der Ilmenauer Lindenstraße nimmt noch einmal Fahrt auf, auch wenn die Planungen der Stadt – mit Zustimmung des Stadtrates – bereits feststehen. So hatten sich mehr als ein halbes Dutzend Ilmenauer Architekten zusammengeschlossen und in dieser Woche einen offenen Brief an den Oberbürgermeister adressiert.