Kinder und Jugendliche unter 18, Migranten, Menschen mit Behinderung – was verbindet die drei Gruppen? Sie alle dürfen an der Landtagswahl nicht oder nur eingeschränkt teilnehmen. Doch auch über ihre Zukunft wird am 1. September entschieden. Aus diesem Grund trafen sich die Vertreter dieser Gruppen am Mittwochabend an der Volkshochschule in Arnstadt für ein Gespräch unter dem Motto: „Wer entscheidet für mich?“ Drei Gäste konnten ihre persönlichen Geschichten sowie Wünsche und Sorgen zur kommenden Landtagswahl äußern.