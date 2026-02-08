Im letzten Jahr hatte der Arnstädter Stadtrat eine Erhöhung der Gebühren für Kindertagesstätten beschlossen. Eltern wollten dies nicht kampflos hinnehmen, reichten mithilfe der Linken einen Antrag auf Bürgerbegehren ein. Ein solcher war im letzten Sommer schon einmal von der Stadtverwaltung abgelehnt worden. Damals verzichteten die Einreicher auf den Rechtsweg, da sich zunächst im Stadtrat keine Mehrheit für die Gebührenerhöhung fand. Nachdem die Verwaltung bei den Gebühren nachgebessert hatte, fand sich aber doch noch eine ausreichende Mehrheit.