Steigende Personalkosten und höhere Tagessätze in Einrichtungen treffen auf eine wachsende Zahl hilfebedürftiger Kinder und Jugendlicher: Die Finanzierung der Jugendhilfe stellt den Haushalt des Ilm-Kreises in diesem Jahr vor große Herausforderungen. Doch nicht alle Nachrichten sind negativ. Mittel aus dem Klimapakt Thüringen ermöglichen einen Zuschuss für ein geplantes Kinder- und Jugendticket.