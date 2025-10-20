Ein paar Schritte durchs kühle Wasser, ein Moment der Ruhe, ein Impuls für Gesundheit und Wohlbefinden – genau das könnte der Festhallenpark künftig bieten, ginge es nach der Ilmenauerin Konstanze Rückert. Im Rahmen des Bürgerhaushalts schlägt sie vor, im historischen Stadtpark ein Kneipp-Tretbecken sowie ein Armbecken zu installieren. Diskutiert wurde das Thema jetzt im städtischen Umwelt- und Verkehrsausschuss.