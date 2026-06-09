Die Grünen machen sich auch stark für eine Ausweitung des Geltungsbereichs auf staatliche Stellen und für ein Verbandsklagerecht. Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Britta Haßelmann, sagt, Verbände sollten in solchen Fällen klagen dürfen, "damit Betroffene auch dann zu ihrem Recht kommen, wenn sie selbst den Klageweg scheuen".

Was spricht dagegen?

Das Bundesjustizministerium verweist darauf, dass von Diskriminierung Betroffene auch ohne eine Aufnahme von Ministerien und Behörden ins AGG ausreichend geschützt seien. Ein Sprecher sagt: "Wer diskriminiert wird durch staatliche Stellen, dem steht heute schon der verwaltungsgerichtliche Rechtsschutz offen." Richtig ist, dass ein Diskriminierungsopfer vor Gericht ziehen kann gegen eine Behörde, die etwa seinen Antrag abgelehnt hat oder seine Bewerbung nicht berücksichtigt, um eine Gewährung der verweigerten Leistung oder beruflichen Möglichkeit zu erhalten. Eine Entschädigung für immaterielle Schäden geht damit aber nicht automatisch einher.