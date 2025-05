Forderung nach Aktionsplan Queer

Inzwischen zögen sich auch Verbündete zurück, etwa Sponsoren bei Christopher Street Days (CSD) in ganz Deutschland. Es müsse rasch ein Aktionsplan Queer durch die Staatsregierung aufgelegt werden, um queere Menschen vor Diskriminierung und Gewalt zu schützen, sagt Kai Kundrath, Geschäftsführer im Schwul-Queeren Zentrum Sub. Das stärke letztlich den Zusammenhalt in der Gesellschaft.