Regenstauf (dpa/lby) - Nach erheblichen Hygienemängeln im Norma-Zentrallager in Regenstauf ermittelt die Staatsanwaltschaft Regensburg gegen zwei Mitarbeiter der Discounter-Kette. Ihnen werde ein Verstoß gegen das Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbuch vorgeworfen, teilte die Behörde mit. Welche konkreten Vorwürfe den Beschuldigten vorgeworfen werden, wurde nicht mitgeteilt. "Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass zum jetzigen Zeitpunkt keine weitergehenden Auskünfte erteilt werden können", hieß es lediglich. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.