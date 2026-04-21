Discount «Made in Germany» Vor 50 Jahren - als Aldi die USA eroberte

So sind in den USA unter anderem Mineralwasser, Butter, Rindfleisch, viele Milchprodukte, Tiefkühlpizza und Brot in deutscher Qualität deutlich teurer. Gerade Brot ist auch ein Grund, warum deutsche Discounter im Bagel-Land USA beliebt sind. Über Apps kann man auch bestellen und sich alles liefern lassen. In Deutschland ist das nur in wenigen Städten möglich. Viele Amerikaner sind überrascht, wenn sie hören, dass Aldi eine deutsche Kette ist.

"Aldi ist in den USA brutal erfolgreich", sagt Experte Schröder. Gerade in Zeiten hoher Inflation schätzten Kunden niedrige Preise. Aldi habe zudem keinen ernstzunehmenden direkten Wettbewerber mit vergleichbarem Konzept. Viele Menschen zelebrieren auch die wöchentlichen Aktionen. Vier Millionen Mitglieder zählt die Facebook-Gruppe "Aldi Aisle of Shame Community" (übersetzt: Gang der Schande Community). Der Name ist eine scherzhafte Anspielung auf die Non-Food-Angebote im Mittelgang der Filialen.

Aldi ist neben Deutschland inzwischen weltweit noch in 17 weiteren Ländern tätig, unter anderem auch in China und Australien. In den USA sind beide Aldi-Gruppen vertreten - Aldi Nord allerdings unter dem Namen Trader Joe's. Die Supermarktkette betreibt mehr als 630 Läden.

"Leidenschaftliche, fast kultartige Anhängerschaft"

Mit Genugtuung dürfte Aldi auf den Rivalen Lidl schauen. Während sich beide Unternehmen in Deutschland ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern, sind die Verhältnisse in den USA eindeutig. Lidl ist erst seit 2017 dort aktiv, hat lediglich rund 200 Filialen, allesamt an der Ostküste und im Südosten des Landes.

Bei Aldi ist ein Ende der Expansion nicht absehbar. Im Laufe dieses Jahres werden zahlreiche weitere Märkte eröffnet, 2.800 sollen es bis Ende 2026 sein. Damit könnte Aldi die Kette Kroger überholen und zum zweitgrößten Lebensmittelhändler hinter Walmart aufsteigen. Bis Ende 2028 will Aldi 3.200 Geschäfte betreiben. "Aldis leidenschaftliche, fast kultartige Anhängerschaft beflügelt seine rasanten Expansionspläne", schreibt die "New York Times".

Experten sehen großes Potenzial. Das Discountformat wachse in den USA stark, schreiben Schröder und sein Kollege, der Handelsprofessor Carsten Kortum, in ihrem Fachartikel anlässlich des 50-jährigen US-Jubiläums von Aldi. Der Anteil preisorientierter Konsumenten steige, zugleich gewönnen Discounter gegenüber klassischen Supermärkten kontinuierlich Marktanteile. Die Erfolgsgeschichte von Aldi in den USA ist also womöglich noch nicht zu Ende.